Пенсии по инвалидности в России, возможно, будут назначать сразу в учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭ). Об этом журналистам рассказал руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы в активном режиме назначать пенсионные выплаты по инвалидности на основании сведений МСЭ, чтобы гражданину не пришлось идти в отделение Пенсионного фонда, и чтобы ему прямо в МСЭ назначали пенсию по инвалидности", — уточнил Дроздов в интервью телеканалу "Россия-24".