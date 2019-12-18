Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах граждан России в более чем 70 государствах мира. Об этом передает "РБК", ссылаясь на данные ведомства.
Сравнение полученных данных с информацией в декларациях позволит выявить налоговые нарушения.
В перечне стран-участников обмена с РФ 88 юрисдикций (76 государств и 12 территорий).
В ответ Федеральная служба направила сведения о счетах и активах зарубежных граждан в России налоговым структурам 58 стран.
"Обмен данными произошел со всеми странами, с кем был запланирован", — пояснили в ФНС.
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