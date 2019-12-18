ФНС выявила активы россиян в 70 странах мира

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах граждан России в более чем 70 государствах мира. Об этом передает "РБК", ссылаясь на данные ведомства.

Сравнение полученных данных с информацией в декларациях позволит выявить налоговые нарушения.

Двусторонний обмен сведениями о счетах и активах граждан

В перечне стран-участников обмена с РФ 88 юрисдикций (76 государств и 12 территорий).

В ответ Федеральная служба направила сведения о счетах и активах зарубежных граждан в России налоговым структурам 58 стран.