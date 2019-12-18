Росстат сообщил о росте реальных зарплат

Размер реальной начисленной заработной платы в России в октябре текущего года увеличился на 3,8%. Эти данные указываются в новом докладе Росстата "О социально-экономическом положении России".

За первые десять месяцев 2019-го года реальная заработная плата стала больше на 2,5%.

Показатель среднемесячной начисленной заработной платы сотрудников компаний в октябре, по данным Росстата, равнялся 46 549 рублям, увеличившись в годовом выражении на 7,7%.

При этом реальные располагаемые денежные доходы населения за период с начала этого года увеличились на 0,2% в годовом выражении.