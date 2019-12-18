Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс.рублей

Структура образования Москвы обновилась, средняя зарплата учителей в столице превысила 115 тысяч рублей в месяц. Об этом журналистам рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нами была проделана сложнейшая структурная реорганизация школ, вызвавшая большую дискуссию, в том числе, в этом зале. Но какой мы получили результат? Сегодня зарплата педагогов в Москве превышает 115 тысяч рублей в месяц, что в три раза больше, чем в 2010-м году," — пояснил Собянин, давая отчет о деятельности регионального правительства.

Свыше 40% выпускников школ в Москве сдали ЕГЭ на 220 баллов и более, а в 2010 году таковых было только 15%. Школьники Москвы все чаще становятся победителями олимпиад российского и зарубежного уровня, подчеркнул Собянин. При этом школьники столицы заняли 2-е место по уровню читательской грамотности среди школьников городов мира, по математической — 5-ю строчку.