Эксперты прогнозируют рост цен на бензин

Согласно прогнозу Гайдара Гасанова, эксперта "Международного финансового центра", в 2020 году бензин может вырасти в цене на 2%.

Бензин в России подорожает из-за роста инфляции

Это случится из-за возможного роста инфляции в России с начала года. Но это будет сезонным ростом, от которого никуда не деться.

Согласно последним сведениям "Росстата", средняя цена бензина марки "Аи-92" равняется 42,23 рублям за литр, стоимость бензина "Аи-95" — 45,75 рублей за литр. Цена дизельного топлива — 47,62 рубля за литр.