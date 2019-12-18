Согласно прогнозу Гайдара Гасанова, эксперта "Международного финансового центра", в 2020 году бензин может вырасти в цене на 2%.
Это случится из-за возможного роста инфляции в России с начала года. Но это будет сезонным ростом, от которого никуда не деться.
Согласно последним сведениям "Росстата", средняя цена бензина марки "Аи-92" равняется 42,23 рублям за литр, стоимость бензина "Аи-95" — 45,75 рублей за литр. Цена дизельного топлива — 47,62 рубля за литр.
"Главная задача правительства состоит в том, чтобы не допустить резкого роста стоимости топлива и сдержать его в рамках официальной инфляции на уровне примерно 3,8%, на которую будет ориентироваться Министерство финансов в будущем году. Увеличение льгот для предприятий нефтегазового сектора, предусмотренное федеральным бюджетом до 2022 года, а также регулировка размера акцизов, позволит контролировать резкий рост цен на топливо. Кроме этого, многое будет зависеть и от мировых цен на нефть", — цитирует эксперта "Рамблер".
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.