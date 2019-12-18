В особняках и офисах Гуцериева начались обыски

В столичной квартире и в компаниях главы "Группы САФМАР" Михаила Гуцериева в настоящее время проходят обыски. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Обыски проводятся сотрудниками ФСБ совместно с СК РФ в квартире Гуцериева в районе Хамовники и офисах нескольких компаний в рамках возбужденного уголовного дела. При этом официальных данных об обысках в СМИ не поступало, представители компаний эту информацию отрицают.

Отмечается, что с ордерами на обыск пришли в бизнес-центр на Новослободской улице, где находится компания "Форте Инвест", которую возглавляет сын Гуцериева Саид.

В чем обвиняют Михаила Гуцериева?

Напомним, предприниматель подозревается в контрабанде 130 тысяч тонн нефти, незаконно вывезенных за рубеж. Поставки велись в Турцию и государства ЕС. Сумма ущерба оценивается в более чем 2 млрд рублей.