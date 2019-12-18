Палладий растет в цене даже при кризисе в автопроме

Стоимость палладия впервые в истории достигла 2 000 долларов за унцию, что стало новым рекордом. Цена этого металла платиновой группы показывает стремительный рост уже в течение нескольких лет. За минувшие три года она увеличилась четырехкратно, а с начала 2019-го года котировки подскочили уже на 60%.

Что повлияло на скачок цен?

Основным драйвером роста выступил спрос со стороны автомобильной промышленности, а также ожидания дефицита предложения. Еще в минувшем году спрос превышал производство на 1,2 миллиона тройских унций, а в этом, согласно прогнозу, достигнет 1,4 миллионов. Запасы металла на складах постоянно сокращаются, отметили эксперты Bank of America.

Какие перспективы?

И хотя уменьшение объемов продаж машин в мире стало самым крупным с 2008 года, и автомобильная промышленность переживает очередной кризис, рынок все еще ожидает дефицит предложения палладия.