В компании "Газпром" запланировали реализацию нового мегапроекта. Речь идет о газохимическом комплексе на полуострове Ямал.
Как сообщает "Лента.ру", там будут производиться полимеры на базе Бованенковского кластера месторождений. Ожидается, что мощность предприятия составит примерно 3 миллиона тонн полиэтилена и полипропилена ежегодно.
Также известно, что в "Газпроме" обсуждалась возможность привлечения в проект саудовской компании SABIC и азербайджанской SOCAR. Согласно предварительным оценкам, стоимость проекта равняется примерно 15 миллиардам долларов (около одного триллиона рублей). При этом сроки исполнения работ пока не установили.
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