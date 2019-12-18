"Газпром" планирует мегапроект на Ямале

В компании "Газпром" запланировали реализацию нового мегапроекта. Речь идет о газохимическом комплексе на полуострове Ямал.

Как сообщает "Лента.ру", там будут производиться полимеры на базе Бованенковского кластера месторождений. Ожидается, что мощность предприятия составит примерно 3 миллиона тонн полиэтилена и полипропилена ежегодно.

Сколько стоит и кто будет финансировать

Также известно, что в "Газпроме" обсуждалась возможность привлечения в проект саудовской компании SABIC и азербайджанской SOCAR. Согласно предварительным оценкам, стоимость проекта равняется примерно 15 миллиардам долларов (около одного триллиона рублей). При этом сроки исполнения работ пока не установили.