Орешкин дал комментарий по отмене налогов для бедных россиян

Руководитель Минэкономразвития России Максим Орешкин прокомментировал отмену налогов для малоимущих россиян, об этом передает информагентство "ТАСС".

Министр назвал идею об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малообеспеченных семей положительной для российской экономики. Таким комментарием он ответил на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Ранее, в ноябре 2019 года, Валентина Матвиенко заявляла, что в правительстве идут споры по поводу освобождения от уплаты НДФЛ малоимущих семей в России. Она поясняла, что сама выступает за реализацию этой идеи, поскольку "разница в размерах доходов у бедных и богатых является очень высокой".

А что думает премьер?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев тоже высказывал свое мнение по поводу этого предложения в ноябре. По его словам, данная тема "весьма чувствительная".