На развитие туризма в Казахстане до 2028 года планируют выделить 39 млрд тенге ($101 млн) инвестиций. Такие данные приводятся в проекте Стратегии развития акционерного общества "Национальная компания Kazakh Tourism", рассчитанного на 2019-2028 годы.
В документе указывается, что у Казахстана — большие туристические возможности, в частности, это касается приключенческого, событийного, историко-культурного, медицинского и других направлений туризма.
В соответствии со Стратегией, финансировать проект будет национальная компания Kazakh Tourism. Она будет работать над привлечением инвестиций как внутри страны, так из-за рубежа.
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