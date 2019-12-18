Казахстан привлечет более 100 млн долларов на развитие туризма

На развитие туризма в Казахстане до 2028 года планируют выделить 39 млрд тенге ($101 млн) инвестиций. Такие данные приводятся в проекте Стратегии развития акционерного общества "Национальная компания Kazakh Tourism", рассчитанного на 2019-2028 годы.

В документе указывается, что у Казахстана — большие туристические возможности, в частности, это касается приключенческого, событийного, историко-культурного, медицинского и других направлений туризма.

Откуда деньги?

В соответствии со Стратегией, финансировать проект будет национальная компания Kazakh Tourism. Она будет работать над привлечением инвестиций как внутри страны, так из-за рубежа.