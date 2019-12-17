Россия расширила перечень санкций против товаров из Украины

Премьер-министром России Дмитрием Медведевым был расширен список граждан, в отношении которых вводятся санкционные меры. Также в перечень внесли 9 человек, при этом двоих из него исключили. Сейчас список включает около 570 человек.

Помимо этого, правительство РФ расширило список товаров, которые запрещаются к ввозу с территории Украины в нашу страну. Это решение — ответ на санкции.

Какие товары попали под санкции?

Список запрещенных к ввозу товаров пополнился кукурузным крахмалом, фруктозой, глюкозой, радиаторами центрального отопления и котлами. Кроме этого, в перечне оказались медицинские воздуховоды, пробки, трубки из поливинилхлорида, грелки, спринцовки, жгуты и подкладные судна.

Еще российское правительство запретило импорт из РФ на Украину макулатуры и иных видов отходов из бумаги.