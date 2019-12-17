В Волгограде Учитель года получила в подарок квартиру

Сертификат на 2-комнатную квартиру был недавно вручен победителю всероссийского конкурса "Учитель года 2019", преподавателю русского языка из Волгограда Ларисе Арачашвили. Документ на объект недвижимости от имени всех жителей региона педагогу передал глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что квартира для победительницы находится в одном из домов микрорайона "Долина", где расположена ее школа. Инициативу по поддержке учителя проработали совместно с компанией-застройщиком.

Лариса Арачашвили трудится в средней школе №55 "Долина знаний" Советского района города Волгограда. В 2015 году она закончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет.