Reuters: Банк России может лишиться акций Сбербанка

На данный момент Банку России принадлежат 50% плюс одна акция Сбербанка, однако вскоре это может измениться. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что в правительстве России идет обсуждение о передаче контрольного пакета акций госбанка другой государственной структуре.

По словам источников, пока никаких решений о передаче акций Сбербанка не принято. Причину обсуждения назвал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он рассказал, что ситуация, когда регулятор владеет одним из подотчетных ему банков, выглядит "довольно странно".