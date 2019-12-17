Фокусник Дэвид Копперфильд занял 1-ю позицию рейтинга самых высокооплачиваемых иллюзионистов мира. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщило издание Forbes.
По оценкам журнала, личные активы Копперфильда составляют $875 млн. Также он является владельцем самой большой в мире коллекции "волшебныхреликвий".
На второй строке находится дуэт из Америки "Пенн и Теллер", состояние которого — $28 млн.
Замыкает топ-3 самых богатых фокусников планеты группа The Illusionists.
А еще годом ранее 3-ю позицию данного рейтинга занимала звезда реалити-шоу Mindfreak Крисс Энджел с $16 млн, которые она заработала на выступлениях в цирке Cirque du Soleil.
Первые две позиции за год не поменялись.
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