Рейтинг богатейших иллюзионистов представил Forbes

Фокусник Дэвид Копперфильд занял 1-ю позицию рейтинга самых высокооплачиваемых иллюзионистов мира. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщило издание Forbes.

По оценкам журнала, личные активы Копперфильда составляют $875 млн. Также он является владельцем самой большой в мире коллекции "волшебныхреликвий".

На второй строке находится дуэт из Америки "Пенн и Теллер", состояние которого — $28 млн.

Замыкает топ-3 самых богатых фокусников планеты группа The Illusionists.

А еще годом ранее 3-ю позицию данного рейтинга занимала звезда реалити-шоу Mindfreak Крисс Энджел с $16 млн, которые она заработала на выступлениях в цирке Cirque du Soleil.

Первые две позиции за год не поменялись.