Китай ввозит в РФ зараженные картофель и лимоны

В Россельхознадзоре сообщили китайской стороне о том, что требуется усиление внутреннего контроля над продукцией растительного происхождения, которую КНР отправляет в Россию.

Отмечается, что РСХН уже усилил карантинный фитосанитарный контроль над ввозом цитрусовых культур и картофеля из КНР. Это было обусловлено множественными эпизодами выявления карантинных вредных организмов в этих фруктах и овощах. ГТУ Китая сейчас расследует инциденты, после чего России будет предоставлен отчет.

Что нашли вредного в 2019 году?

По сведениям РСХН, в текущем году обнаружили семь случаев карантинных вредных организмов (речь шла о восточной фруктовой мухе и многоядной мухе-горбатке) в цитрусовых и два инцидента с обнаружением вредных организмов: вироида веретеновидности клубней картофеля и золотистой картофельной нематоды.