Министр иностранных дел Китая Ван И предложил Евросоюзу (ЕС) приступить к совместной работе над соглашением о свободной торговле с государством.
Китай и ЕС начали в 2013 году вести переговорный процесс по поводу инвестиционного соглашения, но Ван И предложил сторонам подумать также о договоре FTA (о свободной торговле).
По мнению министра, стороны "могли бы запустить как минимум переговоры по поводу FTA, начиная с экономического обоснования", эксперты провели бы оценку, какую выгоду будет представлять это соглашение. Он отметил, что проведение экономического обоснования может занять как минимум 1-2 года, а непосредственно переговоры — еще несколько лет.
"Нам следует использовать возможность и приступить к работе", — пояснил Ван И.
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