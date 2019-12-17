Москва пустит на развитие транспорта свыше 480 млрд рублей

В департаменте финансов Москвы были подведены итоги исполнения городского бюджета за 11 месяцев текущего года.

Так, за январь-ноябрь 2019 года бюджет Москвы пополнился 2 355,5 миллиардами рублей. Из этой суммы 2 053,7 миллиардов рублей (87,2%) составляют налоговые доходы. К тому же периоду минувшего года прирост поступлений налогов был на уровне почти 12%.

Куда пойдут деньги от налогов?

Кассовое исполнение расходов по данным на начало декабря этого года составило почти 2 099 миллиардов рублей. Причем 93,6% из этих средств идет на цели финансирования госпрограмм. В частности, на развитие транспортной системы пустили немногим более 483 миллиардов рублей, меры социальной помощи — 412,3 миллиардов рублей, здравоохранение (с учетом средств обязательного страхования) 431 миллиард рублей.