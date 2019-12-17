Эксперты назвали лучшие профессии 2020 года

Наиболее востребованными массовыми профессиями в будущем году в России станут рабочие, официанты, курьеры, шоферы, повара и продавцы. Что касается узкоспециализированных профессий, самым большим спросом будут пользоваться работники в таких сферах, как онлайн-маркетинг, программирование, HR и производство.

"В ближайшем будущем потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills ("жесткими", или профессиональными навыками) будет только повышаться", — цитирует РИА Новости соответствующее исследование. Но в предстоящие 10 лет востребованными будут также специалисты с soft skills, то есть с универсальными компетенциями. Отмечается, что именно такие сотрудники компаний будут заниматься коммуникациями между искусственным интеллектом (ИИ) и человеком.

Заменят ли роботы человека?

Кроме этого, внедрение новых технологий окажет значительное влияние на некоторые профессии. Но, как полагают эксперты, роботы пока не смогут на 100% заменить персонал.