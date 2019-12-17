Портрет шамана из Якутии продают за 2,5 млн рублей

Портрет "шамана" из Якутии Александра Габышева, выполненный в виде иконы, владелец выставил на продажу за 2,5 миллиона рублей.

Эту картину нарисовал художник из Новосибирска Константин Еременко.

Ранее у автора бизнесмен Игорь Мальков приобрел эту работу за 23 тысячи рублей. А сейчас он хочет реализовать предмет искусства за 2,499 миллиона рублей.

Почему так дорого?

Как объяснил продавец, перед тем, как установить такую цену, он изучил, что и по какой стоимости продают на международной площадке. По его мнению, картина пера Константина Еременко "является культовой" и "никак не может стоить меньше, чем однокомнатная квартира-хрущевка в городе Новосибирск", сообщает портал "НГС.Новости".

Если картину удастся продать за эту цену, Мальков планирует часть средств передать шаману.