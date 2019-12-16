Из банка "Невский" вынесли 3 млрд рублей после проверки ЦБ

В минувшую пятницу, 13 декабря, небольшой банк из города Санкт-Петербург "Невский" потерял лицензию Банка России. Но это оказалось совершенно нетипичным случаем: за несколько дней до этой ситуации в финансовой организации была проверка со стороны ЦБ РФ, а спустя день собственники должны были заявить о том, что добровольно покидают рынок.

Как рассказали в Банке России, решение по поводу отзыва лицензии было связано с тем, что банк лишился всего своего капитала, так как нужно было создать резервы по украденным активам. Активы были похищены неизвестными в начале декабря — им удалось вынести из банка 3 миллиарда рублей наличностью и ценными бумагами.

Но что самое любопытное, до 5 декабря ЦБ РФ проводилась в "Невском" внеплановая проверка. К настоящему времени не установлено, когда и откуда учреждение смогло получить столько денежных средств. Эксперты полагают, что банк, очевидно, смог привлечь деньги от новых клиентов, которые и перевели в наличные.