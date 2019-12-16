Промышленность в России замедлилась в ноябре

Промышленное производство в ноябре в России выросло только на 0,3% в годовом выражении, при том, что прирост ранее наблюдался прирост 2,6% в октябре и 3% — в сентябре. Такие данные приводятся в материалах Росстата.

Как отмечает РБК, динамика роста промышленности в ноябре стала минимальной с декабря 2017 года — тогда показатель упал на 1,7% в годовом выражении. На протяжении 2019-го самый незначительный рост был в мае, всего 0,9%.

Что говорят цифры Росстата

В сравнении с октябрем 2019 года промышленность в ноябре упала на 2,5% после роста в течение 3-х месяцев, отметили в Росстате. Сокращение производства по сравнению с октябрем зафиксировано в сфере обрабатывающих производств (-3,7%), добыче полезных ископаемых (-3,3%), а также в водоснабжении, организации сбора и утилизации мусорных отходов (-3,5%).