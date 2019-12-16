Пенсионный фонд пообещал гражданам России двойные пенсии

В России пенсионеры, получающие выплаты с 1 по 8 число, в этом месяце получат сразу две пенсии — за декабрь 2019 года и за январь 2020 года. Такое распоряжение дала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Голикова выступила на заседании Пенсионного фонда (ПФР) и заявила, что пенсионерам следует произвести выплаты за январь перед наступлением Нового года, чтобы они не остались в праздники без денег.

При этом руководитель ПФР Антон Дроздов дал обещание, что авансирование пенсий произведут уже в 20-х числах декабря. А те пожилые граждане, которые не успеют получить выплаты за январь до Нового года, смогут сделать это в отделениях "Почты России" с 3 по 6 января, а также 8 января. Отмечается, что 7 января отделения почты работать не будут.

А что будет с индексацией пенсий в 2020 году?

Также с 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 6,6% (примерно на 1000 рублей). Работающие пенсионеры смогут претендовать на повышение пенсии (вследствие пересчета пенсионных баллов) с 1 августа.