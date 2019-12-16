Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о заморозке накопительной части пенсии до 2023-го года. Документ разместили на официальном интернет-ресурсе правовой информации сегодня, 16 декабря.

Как сообщало издание "Фонтанка", с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы направляют для выплат нынешним пенсионерам. Действующим законом предполагалось сохранение схемы до 2022-го года. Но сейчас ее решили продлить до 2023-го года.