Для чиновников Ростовской области закупят транспорт на 119 млн рублей

Правительство Ростовской области выделить на автоуслуги из местного бюджета более 119 миллионов рублей. Чиновники будут обеспечены транспортом с начала января по 30 апреля 2020-го года. Такие данные приводятся в документации регионального правительства.

Отмечается, что исполнителем госконтракта донским чиновникам будет предоставлено примерно 200 машин, среди них — легковые машины, фургон, автомобиль "Лаборатория", микроавтобус, а также 2 автобуса.

Всего автотранспортные услуги для чиновников и депутатов Ростовской области в будущем году потребуют 430 миллионов рублей. Об этом журналистам ранее сообщала заместитель главы региона, министр финансов Лилия Федотова. Она пояснила, что выполнять автоуслуги, как и в течение предыдущих нескольких лет, будет государственное унитарное автотранспортное предприятие (ГУАТП).