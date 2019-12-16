Минфин придумал способ повышения пенсий россиянам

Минфин придумал способ, как увеличить накопительные пенсии граждан России в рамках новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана. Речь идет о введении минимального ориентира доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщает РБК.

В ведомстве подсчитали, что для того, чтобы производить скользящие срочные пенсионные выплаты, НПФ требуется уровень доходности по инвестициям не менее 6,7% в год, в иной ситуации фонды менее выгодны, чем облигации федерального займа (ОФЗ) и лишаются всякого смысла. Если НПФ не смогут обеспечить минимальную доходность инвестиций в 6,7%, они должны будут компенсировать клиентам недополученные доходы из своих средств.

Скользящая срочная пенсионная выплата представляет собой систему, которая позволят сделать выплаты пожизненными и при этом наследуемыми. В соответствии с проектом закона о гарантированном пенсионном плане, выплаты назначают или при достижении гражданином пенсионного возраста, или спустя 30 лет после начала накоплений. При этом конвенция Международной организации труда требует, чтобы пенсионные выплаты являлись пожизненными, но в таком случае они не наследуются.