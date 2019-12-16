Россияне получат обратно до 120 тыс. рублей с пенсионных взносов

Участникам новой системы накопительных пенсий будет доступен налоговый вычет в размере до 120 тысяч рублей. Об этом изданию РБК рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Он пояснил, что предложение авторов проекта поддержали на высочайшем уровне.

Напомним, ранее Минфин и Банк России представили закон о системе ГПП. Последняя призвана заменить не дошедший до публичных обсуждений индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В рамках системы сотрудники компаний смогут постепенно откладывать часть своих заработных плат, чтобы использовать эти средства после выхода на пенсию.

"Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов выступил в поддержку инициативы о том, чтобы социальный налоговый вычет в сумме 120 тыс. руб. учли в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы", — цитирует РБК слова собеседника.

Какие льготы ждут будущих пенсионеров?

Как уточняет "Рамблер", в результате для участников новой системы пенсионных накоплений предусмотрят 3 льготы: вышеописанная, налоговый вычет по НДФЛ в границах 6% от зарплаты, а также повышающий коэффициент (для компании) к льготе по налогу на прибыль.