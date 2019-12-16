Сбербанк открыл платформу для кредитования физлицами малого бизнеса

Платформа "Сберкредо" предоставит возможность клиентам-физическим лицам выдавать займы микро- и малому бизнесу, которые по ряду причин не могут получить кредит в банке.

Как рассказал изданию "Ведомости" заместитель председателя правления банка Анатолий Попов, до завершения 2019 года услуга будет доступна только компаниям из Московского региона, которые являются клиентами Сбербанка. Он пояснил, что на площадке будет представлен действующий бизнес, который предварительно пройдет проверку и скоринг банка.

"Инвесторы получат сведения о предприятиях, прошедших проверку, которая будет собрана из открытых источников. Тем самым они минимизируют затраты времени на самостоятельный поиск данных и оценку рисков", — рассказали изданию в банке.

Разместить средства через "Сберкредо" может любой клиент Сбербанка в возрасте старше 25 лет. Комиссия за это взиматься не будет. При этом заемщикам привлечение займа через площадку обойдется в 5% от полученных средств.