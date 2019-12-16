Налог для самозанятых ввели в 19 областях РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым расширяется эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов России.

В документе указывается, что с 1 января 2020-го года эксперимент распространится на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Сахалинскую и Челябинскую области. Также самозанятыми смогут стать жители Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также республики Башкирия, сообщает РБК.

Напомним, в настоящее время эксперимент со специальным налоговым режимом распространяется только на Москву, Подмосковье и Калужскую область, а также на Татарстан. Ставки по этому режиму равняются 4% от доходов, полученных от граждан, и 6% — от компаний. Размер налоговой ставки в течение всего периода действия эксперимента не изменится.