Россияне проедают треть своих доходов

Инфографику о том, сколько денег расходуют на продукты питания и культурный досуг жители Европы, опубликовало сегодня, 16 декабря, информагентство РИА Новости.

Согласно обнародованным данным, россияне тратят чуть более 30% заработка на питание, еще 3% приходятся на приобретение алкоголя и табачных изделий. На мероприятия, которые связаны с культурным досугом, житель РФ в среднем тратит 7,7%, причем 3,5% бюджета уходит на заведения общепита.

Меньше всего денег на еду тратят жители Люксембурга (8,4%), в топ-10 стран также вошли Нидерланды, Британия, Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия, Швейцария, Дания и Германия, где доля трат на продукты питания варьируется от 10,6 до 12,2% бюджета.

Аутсайдерами в этом перечне выступили Молдавия (почти 44%), Казахстан (47,3%) и Украина, где население тратит на еду примерно 50% доходов. РФ в списке из 40 государств находится на 31-й позиции.

Исследование показало, что больше всего на развлечения тратят жители Швеции, которые выделяют на эти цели почти 19% доходов.