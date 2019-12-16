Льготы по кредитам в 2020 году: кому "ослабят" ношу банки
В 2020 году российские банки запланировали расширение перечня льгот по кредитам. По настоянию властей, часть жителей страны сможет воспользоваться займом по существенно сниженной ставке.
Кому же «повезет» с кредитом? Об этом рассказала Оксана Красовская, юрист Европейской юридической службы:
- Россияне, которые живут в сельской местности, смогут взять кредит по ставке от 1 до 5% годовых. Но только он должен быть «целевым»: на ремонт дома, покупку и монтаж оборудования, которое используется для обустройства централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения.
- Ипотека для молодых семей на Дальнем Востоке будет выдаваться под 2%.
- Ряд льгот получит и малый бизнес. Например, кредит до 10 миллионов рублей предпринимателям будут выдавать под 9,5%.
- Ниже 9% может опуститься ставка по ипотеке. А Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, не исключает, что удастся снизить ее до 7-8%.