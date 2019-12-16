Льготы по кредитам в 2020 году: кому "ослабят" ношу банки

В 2020 году российские банки запланировали расширение перечня льгот по кредитам. По настоянию властей, часть жителей страны сможет воспользоваться займом по существенно сниженной ставке.

Кому же «повезет» с кредитом? Об этом рассказала Оксана Красовская, юрист Европейской юридической службы: