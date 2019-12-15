Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому экспериментальный режим по введению налога для самозаятных будет расширен. С начала 2020 года еще 19 регионов страны примут участие в эксперименте по взиманию налога на профессиональный доход.
На данный момент налоговый режим для самозанятых действует только в Москве и Московской области, а также в Татарстане и Калужской области. С 1 января 2020 года налог для самозанятых будет распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Сахалинскую и Челябинскую области, на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республику Башкортостан.
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