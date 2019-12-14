В России резко возросла цена на яблоки

В России резко увеличились оптовые цены на яблоки, несмотря на рекордный урожай. Об этом сообщил РБК. Эксперты "НЭО Центр" объяснили, что обычно яблоки дорожают в ноябре. Именно в этот месяц цена на эти фрукты достигает максимальной отметки. Однако в этом году стоимость яблок начала расти еще с августа.

Примечательно, что подорожание коснулось отечественных и импортных яблок. Последние три года цены на яблоки оставались на одном ценовом уровне. Рост цен продолжается на фоне рекордных урожаев, которые наблюдаются второй год подряд.