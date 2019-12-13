Банк России в пятый раз подряд снизил ключевую ставку

Совет директоров Центробанка в пятый раз подряд с июня понизил ключевую ставку — на 0,25 п. п., до 6,25% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Это на 100% соответствует консенсус-прогнозу многих аналитиков: накануне заседания этого решения ожидали 26 из 33 опрошенных одним из зарубежных агентств экспертов, четверо — паузы в снижении и трое — снижения на 0,5 п. п. Уровень инфляции замедляется быстрее прогнозов, признали в ЦБ РФ: на 9 декабря годовой рост цен, согласно его оценкам, замедлился до 3,4% — с 3,5% в ноябре.

Банк России снова понизил прогноз по инфляции на конец текущего года — до 2,9-3,2% с 3,2-3,7%, а на будущий год заложил ее ускорение до 3,5-4%. Цены на продукты питания в ноябре росли медленными темпами вследствие высокого урожая, пояснили представители ЦБ, а стоимость импортных товаров — из-за укрепившейся в начале года нацвалюты и замедления инфляции в государствах — торговых партнерах. Свою роль играет и сдержанный спрос, из-за которого в краткосрочной перспективе риски замедления инфляции все еще преобладают над рисками ее ускорения, сообщили в Банке России.