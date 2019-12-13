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Источник Правда.Ру

Минтруд: ректоры вузов должны уметь привлекать деньги

Экономика

Ректоры вузов в России могут подвергнуться проверкам на соответствие занимаемой должности. Представленный Минтрудом профстандарт предусматривает, что руководитель вуза может не иметь ученой степени, зато должен уметь привлекать частных инвесторов, знать современные подходы к управлению и даже обладать навыками благотворительной презентации.

Как пояснила mk. ru директор института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, нововведение позволит комиссиям при Минтруде проверять квалификацию руководителей высших учебных заведений. Если ректору не удастся пройти "экзамен", это может привести к его отставке.

Особенно пострадают учреждения, самостоятельно выбирающие ректоров, — им могут грозить штрафы крупного размера за избрание недостаточно квалифицированного, по требованиям Минтруда, руководителя. В настоящее время, отдавая голос за кандидата, сотрудниками университета оцениваются такие параметры, как доверие к личности, заслуги в науке, а не навыки работы с бизнесом.

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