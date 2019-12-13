В четверг, 12 декабря, власти США объявили, что им удалось "достигнуть принципиального соглашения" с Китаем по вопросам торговли. И что теперь Штаты могут "приостановить рост тарифов и до 50% сократить существующие" на ввоз товаров из Поднебесной.
Как стало понятно из сообщений Белого дома, Китай согласился приобрести сельскохозяйственные товары США на сумму $ 50 млрд, в то время как США предложили сократить существующие тарифы на китайские товары на целых 50%.
Однако мировую общественность, которая "собралась было облегченно выдохнуть", как пишет сегодня The Guardian, настораживает молчание Пекина, официальные лица которого отказались подтвердить, было ли достигнуто соглашение.
Отвечая на вопрос о ходе торговых переговоров во время ежедневного брифинга в пятницу, пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин "готов решать остающиеся вопросы", но сделка должна быть взаимовыгодной. А вот комментировать, достигли ли обе стороны соглашения или условий сделки, она не стала. Не упомянул о переговорах, выступая на симпозиуме в Пекине, и министр иностранных дел Китая Ван И.
Вместо этого, пишет The Guardian, он воспользовался случаем, чтобы критиковать США за то, что они "серьезно подорвали с таким трудом завоеванное взаимное доверие" между двумя странами. Ван сказал, что США "оклеветали" Китай, критикуя его за свою политику в Гонконге и Синьцзяне.
"Мы никогда не примем так называемые односторонние санкции и любые акты запугивания", — сказал он (цитата The Guardian).
Ху Сицзинь, главный редактор Global Times, написал в Twitter: "китайские власти и официальные СМИ до сих пор не дали никакой информации о том, что Китай и США близки к сделке. Это очень деликатная ситуация."
Дональд Трамп, как ожидается, выпустит заявление в пятницу. Ранее агентство Reuters сообщило, что обе стороны все еще формулируют письменное соглашение.
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