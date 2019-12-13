Торговый конфликт США и КНР разрешился? Или Штаты всех обманывают?

В четверг, 12 декабря, власти США объявили, что им удалось "достигнуть принципиального соглашения" с Китаем по вопросам торговли. И что теперь Штаты могут "приостановить рост тарифов и до 50% сократить существующие" на ввоз товаров из Поднебесной.

Как стало понятно из сообщений Белого дома, Китай согласился приобрести сельскохозяйственные товары США на сумму $ 50 млрд, в то время как США предложили сократить существующие тарифы на китайские товары на целых 50%.

Почему Пекин молчит

Однако мировую общественность, которая "собралась было облегченно выдохнуть", как пишет сегодня The Guardian, настораживает молчание Пекина, официальные лица которого отказались подтвердить, было ли достигнуто соглашение.

Отвечая на вопрос о ходе торговых переговоров во время ежедневного брифинга в пятницу, пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин "готов решать остающиеся вопросы", но сделка должна быть взаимовыгодной. А вот комментировать, достигли ли обе стороны соглашения или условий сделки, она не стала. Не упомянул о переговорах, выступая на симпозиуме в Пекине, и министр иностранных дел Китая Ван И.

Вместо этого, пишет The Guardian, он воспользовался случаем, чтобы критиковать США за то, что они "серьезно подорвали с таким трудом завоеванное взаимное доверие" между двумя странами. Ван сказал, что США "оклеветали" Китай, критикуя его за свою политику в Гонконге и Синьцзяне.

"Мы никогда не примем так называемые односторонние санкции и любые акты запугивания", — сказал он (цитата The Guardian). Ху Сицзинь, главный редактор Global Times, написал в Twitter: "китайские власти и официальные СМИ до сих пор не дали никакой информации о том, что Китай и США близки к сделке. Это очень деликатная ситуация."

Дональд Трамп, как ожидается, выпустит заявление в пятницу. Ранее агентство Reuters сообщило, что обе стороны все еще формулируют письменное соглашение.