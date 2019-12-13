Крупнейшие компании Китая задолжали огромные деньги кредиторам

Все большее число компаний из Китая, среди которых есть и те, которые входят в число самых крупных в стране, сталкиваются с невозможностью возврата средств кредиторам. Общий объем дефолтов по кредитам в настоящее время достигает 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает The New York Times.

В числе последних к компаниям, у которых закончились деньги, присоединились промышленный гигант Tewoo Group (находится в собственности государства) и конгломерат Founder Group, связанный с Пекинским университетом, одним из самых авторитетных и старейших в КНР.

В предстоящие годы компании Китая должны будут уплатить сотни миллиардов корпоративного долга, более 200 миллиардов пойдут инвесторам и кредиторам в других странах мира.

Сейчас Пекин должен будет решить, какие из этих предприятий ему удастся спасти. Но китайские власти уже показали, что помогать любой компании не планируют. Они полагают, что эта ситуация будет уроком для тех, кто берет слишком много кредитов. Эксперты полагают, что число дефолтов будет увеличиваться. Также они отмечают, что при всем желании власти не имеют возможности помочь всем.