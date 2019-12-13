Эксперты: половина молодежи копит на будущее наличными

Как показали итоги опроса, проведенного в 37 городах России с населением свыше полумиллиона человек, только 30% работающих граждан в возрасте 18-30 лет тратят все, что зарабатывают.

Молодежь России активно делает накопления

При этом более трети респондентов (36%) сообщили, что откладывают средства от случая к случаю, а другие 34% стараются делать это регулярно. В результате доля тех, кто имеет денежные накопления, среди работающих молодых людей достигает 70%.

Жители Санкт-Петербурга - самые бережливые

Самая высокая доля "сберегателей" живет в Санкт-Петербурге, отмечается в исследовании. В топ-10 городов по этому критерию вошли также Ростов-на-Дону, Ярославль, Оренбург, Владивосток, Пенза, Липецк, Москва, Тюмень и Рязань (города приводятся в порядке убывания).

Кроме этого, среди целей накоплений оказались приобретение квартиры (17% респондентов), путешествия и отдых (16%), ремонт и покупка авто (по 12%). Еще 7% молодых людей часть доходов пускают на инвестиции, чтобы получить дополнительные средства, а 4% опрошенных рассказали, что копят на жизнь на пенсии.