Невский народный банк лишился лицензии ЦБ

С 13 декабря Центробанк отозвал лицензию на право проведения банковских операций у ПАО "Невский народный банк" из Санкт-Петербурга. Соответствующий приказ выложен на интернет-ресурсе Банка России.

Это решение регулятор принял из-за того, что банком нарушались федеральные законы, в том числе, учреждение полностью утратило собственные средства по причине хищения существенной доли активов.

Сейчас в кредитной организации назначили временных управляющих. По размерам активов "Невский народный банк" занимал 317-ю позицию в банковской системе России.