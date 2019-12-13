С 13 декабря Центробанк отозвал лицензию на право проведения банковских операций у ПАО "Невский народный банк" из Санкт-Петербурга. Соответствующий приказ выложен на интернет-ресурсе Банка России.
Это решение регулятор принял из-за того, что банком нарушались федеральные законы, в том числе, учреждение полностью утратило собственные средства по причине хищения существенной доли активов.
Сейчас в кредитной организации назначили временных управляющих. По размерам активов "Невский народный банк" занимал 317-ю позицию в банковской системе России.
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.