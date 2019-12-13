Рост налогов в Индии спровоцировал увеличение контрабанды золота

Повышающиеся цены на золото в Индии создают множество проблем таможенникам.

После того как в июле 2019 года в стране был повышен налог на импорт драгметалла, а в сентябре цены на него достигли рекордных значений, увеличилась контрабанда. Таможенники все чаще задерживают граждан, которые хотят незаконно провезти золото в багаже, предметах одежды и даже внутри своего тела. Только на одном рейсе ими были задержаны 30 пассажиров, которые хотели переправить 7,5 килограмм золота в Ченнаи.

Что говорит официальная статистика?

При этом на официальном уровне спрос на золото в Индии считается наиболее низким с 2016 года: цены очень высоки. В начале сентября они достигли рекордных значений в 39 885 рупий ($563) за десять грамм на фоне увеличения налога на импорт, эскалации торгового конфликта между Америкой и Китаем и ослаблением денежно-кредитной политики, оказавших влияние на глобальные базовые оптовые цены. Хотя с того периода случился некоторый спад, годовой рост все еще сохраняется на уровне 20%.