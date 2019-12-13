ЕС продлил санкции против России

Лидеры государств Евросоюза приняли решение по поводу продления санкций против России. Об этом передает информагентство ТАСС.

На саммите в Брюсселе решили продлить рестриктивные меры на полгода. Срок текущего пакета санкций истечет 31 января будущего года.

Напомним, Америка, страны-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против РФ в 2014 году после того, как Крым, по результатам референдума, стал частью России. Присоединение полуострова назвали незаконным, но Россия не согласна с этими обвинениями в свой адрес.

Санкции ЕС, наложенные на РФ по причине событий на Украине, постоянно продлеваются на шесть месяцев. В последний раз их пролонгировали в июле, когда лидеры Евросоюза решили единством голосов, что Россия не в полной мере выполняет Минские соглашения. Тогда же на год продлили и ограничения, введенные по причине присоединения Крыма. Санкции затронули импорт продукции, инвестиции в Крым, его туристическую отрасль, а также экспорт товаров и технологий в регион.