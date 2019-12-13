Российская экономика может развиваться и дальше, но правительство страны излишне консервативно. Об этом написал обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
По его словам, экономика России известна своей финансовой консервативностью. Именно по этой причине ею интересуются инвесторы из-за рубежа. Тем не менее это является прижимистым подходом, который, в частности, препятствует экономическому росту, полагает эксперт.
Из четырех самых крупных развивающихся рынков у России — наиболее медленно растущий. Кто-то характеризует его как самый "скучный" развивающийся рынок, говорится в публикации.
Как считают зарубежные инвесторы, Москве следует повышать расходы, поскольку их рост может, среди остального, даже удержать часть граждан РФ, которые планируют переезд в другую страну.
Профицит бюджета РФ равен 2 трлн рублей. Инвесторы желали бы, чтобы Москва начала частично тратить эти средства. Но власти страны действуют консервативно, и на это у них имеются причины, заключил Рапоза.
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