Эксперт: "скучная" экономика России обладает потенциалом роста

Российская экономика может развиваться и дальше, но правительство страны излишне консервативно. Об этом написал обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

По его словам, экономика России известна своей финансовой консервативностью. Именно по этой причине ею интересуются инвесторы из-за рубежа. Тем не менее это является прижимистым подходом, который, в частности, препятствует экономическому росту, полагает эксперт.

"Скучный" рынок России

Из четырех самых крупных развивающихся рынков у России — наиболее медленно растущий. Кто-то характеризует его как самый "скучный" развивающийся рынок, говорится в публикации.

Как считают зарубежные инвесторы, Москве следует повышать расходы, поскольку их рост может, среди остального, даже удержать часть граждан РФ, которые планируют переезд в другую страну.