Первые шесть месяцев 2020 года отметятся низкими показателями главных факторов роста экономики России. Так, текущая ситуация слабого потребительского спроса, низких продаж товаров длительного пользования сохранится.
Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе встречи с топ-менеджерами компаний "Ассоциации европейского бизнеса".
Инфляция на конец текущего года, согласно оценкам Минэкономразвития, упадет до 3-3,1% и станет еще меньше — 2,5% — или даже ниже в I квартале 2020-го года.
"Мы наблюдаем реакцию Центробанка, который напрямую ответственен за достижение инфляцией целевых показателей, и регулятор показывает реакцию на столь существенное отклонение инфляции, — пояснил Орешкин. — Очевидно, что эта реакция будет продолжаться, пока у нас не восстановится кредитное предложение в экономике".
ЦБ РФ с лета уже четырежды понижал ключевую ставку, сейчас она находится на уровне 6,5% годовых. Многие экономисты ожидают, что в ходе последнего заседания в этом году, в пятницу 13 декабря, Банк России вновь понизит ставку — до 6,25%.
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