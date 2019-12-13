Орешкин дал прогноз по потребительскому спросу на 2020 год

Первые шесть месяцев 2020 года отметятся низкими показателями главных факторов роста экономики России. Так, текущая ситуация слабого потребительского спроса, низких продаж товаров длительного пользования сохранится.

Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе встречи с топ-менеджерами компаний "Ассоциации европейского бизнеса".

Инфляция в I полугодии 2020 года: прогноз МЭР

Инфляция на конец текущего года, согласно оценкам Минэкономразвития, упадет до 3-3,1% и станет еще меньше — 2,5% — или даже ниже в I квартале 2020-го года.

"Мы наблюдаем реакцию Центробанка, который напрямую ответственен за достижение инфляцией целевых показателей, и регулятор показывает реакцию на столь существенное отклонение инфляции, — пояснил Орешкин. — Очевидно, что эта реакция будет продолжаться, пока у нас не восстановится кредитное предложение в экономике".

Понизит ли ЦБ ключевую ставку 13 декабря 2019 года?

ЦБ РФ с лета уже четырежды понижал ключевую ставку, сейчас она находится на уровне 6,5% годовых. Многие экономисты ожидают, что в ходе последнего заседания в этом году, в пятницу 13 декабря, Банк России вновь понизит ставку — до 6,25%.