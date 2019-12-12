Еще один миллиардер появился в мире

СМИ пишут о новом миллиардере — корейском архитекторе, основателе косметической компании Have & Be Чин Вук Ли. Об этом передает информагентство Bloomberg. Это случилось после того, как его компания провела 2 сделки с компанией Estee Lauder из Америки.

Отмечается, что в 2015 году американский косметический гигант купил долю в Have & Be. В ноябре этого года Estee Lauder заявила, что приобретет остаток корейской фирмы за сумму в 1,1 миллиарда долларов.

Сколько досталось владельцу Have & Be?

Чин Вук Ли, который изначально являлся владельцем всех акций Have & Be, не уточняет, сколько он получил после осуществления первой сделки с Estee Lauder. Но, согласно подсчетам Bloomberg, ему удалось заработать 103 миллиона долларов. А после закрытия второй сделки в декабре состояние бизнесмена составит более миллиарда долларов.