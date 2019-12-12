К использованию ИИ в России прибегает треть компаний

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) внедрили в России около трети компаний. Такие данные приводятся в совместном исследовании аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) и ВЦИОМ.

Отмечается, что большая часть представителей бизнеса (91%) знают о технологиях искусственного интеллекта (ИИ). Но 43% не используют и не планируют в будущем использовать ИИ в работе своего предприятия. Применяются технологии искусственного интеллекта примерно в трети компаний (31%), а около четверти (23%) планируют их внедрить.

Почему компании отказываются от ИИ

Среди причин отказа от внедрения ИИ представители бизнеса назвали отсутствие потребности в такого рода технологиях (37%), а также их ненужность именно в их сфере деятельности (28%). Практически каждый десятый (11%) заявил, что ему ничего не известно об этих технологиях, и только 8% опрошенных отказались от применения ИИ из-за высоких финансовых инвестиций.

Какие преимущества бизнес видит во внедрении ИИ

Из предприятий, уже применяемых технологии искусственного интеллекта, 82% оценили их на высоком уровне. В числе самых распространенных положительных эффектов опрошенные назвали повышение скорости (20%) и комфорта работы (14%).