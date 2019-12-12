Бизнес в России будут жестко штрафовать

Размеры штрафов для компаний, которые игнорируют требования органов государственного контроля, могут повысить в несколько раз. Об этом говорится в проекте новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).

В новую версию КоАП будут добавлены штрафы для индивидуальных предпринимателей (ИП), в размере 20-40 тыс. руб. В настоящее время для данной категории лиц такие штрафы не предусмотрены. Так, штрафы для компаний будут повышены с 10-20 тыс. до 200-500 тыс. руб. Размер штрафов за невыполнение требований органов госконтроля для физлиц поднимут с 300-500 руб. до 5-7 тыс. руб., для должностных лиц - с 1-2 тыс. руб. до 50-70 тыс. руб.

Какой штраф грозит при повторных нарушениях?

Новой редакцией КоАП вводится наказание за повторное неисполнение требований государственных органов контроля. Сумма штрафа для физлиц достигнет 20-40 тыс. руб., для ИП- 50-70 тыс. руб., для должностных лиц - 100-150 тыс. руб. Или будет назначаться наказание в виде отстранения от работы на период до 3-х лет, для компаний штраф в размере 1-2 млн руб.