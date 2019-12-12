Производство стали в КНР, как прогнозируется, снизится в 2020 году с рекордно высокого уровня текущего года, передает Reuters.
Как ожидается, крупнейший мировой производитель стали выпустит 981 млн тонн нерафинированной стали в будущем году. и 988 млн тонн в этом году. С таким заявлением выступил руководитель Китайского института планирования и исследования металлургической промышленности Ли Синьчуан. Спрос на сталь в КНР, согласно прогнозу, упадет на 0,6% — до 881 млн тонн в 2020 году, при этом показатель вырастет на 7,3% до 886 млн в текущем году, сказал Ли.
"Потребление стали в этом лучше, чем ожидалось, главным образом из-за быстро растущих инвестиций в инфраструктуру и развитие недвижимости, при том как промышленное производство тоже развивается на стабильном уровне", — добавил Ли.
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