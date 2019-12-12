Около трети россиян уверены в надежности своей работы

Примерно 26% граждан России дали положительный ответ на вопрос о том, есть ли для них угроза увольнения. Об этом написали "Известия" со ссылкой на итоги опроса от интернет-ресурса HeadHunter.

Так, на вопрос по поводу угрозы увольнения 9% россиян ответили "точно да", 17% — "скорее да". В годовом выражении рост этого показателя составил 1%.

Абсолютно уверены в том, что не лишатся своей работы, 33% респондентов, другие 30% полагают, что вероятнее всего они не будут уволены. Отмечается, что 10% не смогли дать однозначный ответ на этот вопрос.