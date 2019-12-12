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Источник Правда.Ру

Кому россияне будут дарить подарки на Новый год

Экономика

Опрос, который провел интернет-сервис Superjob, показал, что большинство жителей РФ (74%) готовят на Новый год подарки для родственников. Поздравлять супруга или супругу будут 38%, товарищей — 24%. При этом 12% не оставят без подарков коллег. А 11% хотят порадовать самих себя.

Женщины больше склонны поздравлять коллег, чем мужчины

При этом представительницы прекрасного пола больше склонны к тому, чтобы поздравлять коллег: среди них подарки сослуживцам уже начали приобретать 16%, а вот среди мужчин — всего 8%. По словам авторов исследования, чем выше зарплаты граждан, тем чаще они планируют покупки праздничных подарков для коллег. Среди тех, у кого зарплаты до 30 тысяч рублей, таковых 11%, а среди тех, чьи доходы превышают 80 тыс рублей, их уже 16%.

Больше всего на подарки потратят москвичи

Самые большие расходы запланированы у жителей российской столицы — в среднем, это 16,5 тысяч рублей. В бюджете жителей Красноярска на подарки заложено 15 тысяч рублей, а у жителей Санкт-Петербурга — немногим менее 15 тысяч. Самые скромные средства на новогодние презенты заложили казанцы и волгоградцы (в среднем по 10 тысяч рублей). Причем жители Волгограда также планируют сэкономить на предстоящих новогодних каникулах и праздничных тратах.

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