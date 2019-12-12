Словакия больше не нуждается в Украине, как транзитере газа из России

Словакия, как объявил сегодня Петер Жига, министр экономики страны, полностью готова отказаться принимать российский газ транзитом через территорию Украины.

"Газотранспортная система страны готова принимать газ с иных, минующих Украину, направлений. Мы полностью завершили перенастройку системы трубопроводов, которую начали еще в 2009 году, когда началась "газовая война" России и Украины", — сказал на брифинге Жига.

На вопрос: насколько вероятно, что затраченные усилия и средства будут оправданы, министр ответил, что считает прекращение Россией транзита с использованием ГТС Незалежной "вполне правдоподобным". И напомнил, что совсем скоро — счет идет на дни — контракт между Россией и Украиной завершится. И будет ли подписан новый — "большой вопрос".

"Сегодня я вижу, что мы скорее ближе к кризису, к тому, что Россия прекратит подачу газа через Украину. Но Словакия к такому повороту готова. Наши предприятия и граждане без газа не останутся", — говорит Петер Жига.

Напомним, что несколькими днями ранее о подобной готовности "обойтись без Незалежной" объявляли Болгария и Польша. Подробнее об этом читайте:

Польша готова к прекращению транзита газа через Украину

Болгария готова начать транзит российского газа с 1 января 2020 года