Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Словакия больше не нуждается в Украине, как транзитере газа из России

Экономика » Сырье » Газ

Словакия, как объявил сегодня Петер Жига, министр экономики страны, полностью готова отказаться принимать российский газ транзитом через территорию Украины.

"Газотранспортная система страны готова принимать газ с иных, минующих Украину, направлений. Мы полностью завершили перенастройку системы трубопроводов, которую начали еще в 2009 году, когда началась "газовая война" России и Украины", — сказал на брифинге Жига.

На вопрос: насколько вероятно, что затраченные усилия и средства будут оправданы, министр ответил, что считает прекращение Россией транзита с использованием ГТС Незалежной "вполне правдоподобным". И напомнил, что совсем скоро — счет идет на дни — контракт между Россией и Украиной завершится. И будет ли подписан новый — "большой вопрос".

"Сегодня я вижу, что мы скорее ближе к кризису, к тому, что Россия прекратит подачу газа через Украину. Но Словакия к такому повороту готова. Наши предприятия и граждане без газа не останутся", — говорит Петер Жига.

Напомним, что несколькими днями ранее о подобной готовности "обойтись без Незалежной" объявляли Болгария и Польша. Подробнее об этом читайте:

Польша готова к прекращению транзита газа через Украину

Болгария готова начать транзит российского газа с 1 января 2020 года

Темы украина транзит словакия петер жига российский газ
Актуальная аналитика
Формула небес
Короли крепкого тела и бархатного голоса - Гороскоп дня
Здоровье и профилактика
Может ли мигрень спровоцировать инсульт?
Психотерапия
Расстройство пищевого поведения: анорексия
Новости Все >
В Краснодарском крае разбился боевой вертолёт. Экипаж погиб
Словакия больше не нуждается в Украине, как транзитере газа из России
Верховная рада Украины рассмотрит закон об особом статусе Донбасса
В зоопарке Красноярска от болевого шока умер жираф
Украинский журналист придумал, как защитить страну от российских СМИ
Власти Сахалина – жителям села: Не хотите голодать – оплатите вертолет
В колонии Новосибирска заключенные объявили голодовку
Статус иноагента – штука затратная: сколько он стоит
Цензура или политкорректность: "Слуга народа" снят с эфира ТНТ
Печеные яблоки, мед, редька и молоко помогут при лечении простуды
Последние материалы
Словакия больше не нуждается в Украине, как транзитере газа из России
Верховная рада Украины рассмотрит закон об особом статусе Донбасса
В зоопарке Красноярска от болевого шока умер жираф
Украинский журналист придумал, как защитить страну от российских СМИ
Власти Сахалина – жителям села: Не хотите голодать – оплатите вертолет
В колонии Новосибирска заключенные объявили голодовку
Статус иноагента – штука затратная: сколько он стоит
Цензура или политкорректность: "Слуга народа" снят с эфира ТНТ
Печеные яблоки, мед, редька и молоко помогут при лечении простуды
Короли крепкого тела и бархатного голоса - Гороскоп дня
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Руслан Веснянко 100 дней "зелёной" власти: одно достижение и сплошные провалы Руслан Веснянко Любовь Степушова Тревога в США: Лавров дважды был в Овальном кабинете Любовь Степушова Наталия Красовская Инфовойны: как в умы людей вкладывают радикальные идеи Наталия Красовская
Комментарии
Зеппельт назвал Путина и Баха лучшими друзьями
Украинский журналист придумал, как защитить страну от российских СМИ
Украинский журналист придумал, как защитить страну от российских СМИ
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Украинский журналист придумал, как защитить страну от российских СМИ
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Анастасию Заворотнюк парализовало
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Половина многодетных семей в России живут на грани бедности
Экономике США предсказывают апокалипсис
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Петросян: "Журналисты издеваются над моей личной жизнью"
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Вторая партия «урановых хвостов» отправляется в Россию
Матвиенко: Россия может провести собственные Игры
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Олег Шеин: Медведева обманывают или он сам старается?
Каждый второй пенсионер в Литве нуждается в деньгах на еду
Минимальную пенсию в Москве увеличили до 19,5 тысяч рублей
Расследование: кто финансирует проект Греты Тунберг
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ