Статус иноагента – штука затратная: сколько он стоит

Принятый Государственной Думой России закон "об иноагентах" обязал тех, кто за свою работу получает гонорар из-за рубежа — в равной мере это теперь относится и к СМИ, и к блогерам — регистрировать свой "особый статус". В противном случае, если "застукают", придется заплатить немаленький — от 10 тысяч до 5 млн рублей — штраф.

Однако, и добровольное признание себя "иноагентом", регистрация в соответствии с законом тоже, как оказалось, недешево. Смотрите сами.

Регистрация в Минюсте

Решив честно признать, откуда идут гонорары, физлицо, регистрируясь в Минюсте, попадет под закон о некоммерческих организациях (НКО). Поэтому:

платит госпошлину — 4 тысячи рублей;

собирает пакет документов — 15 — 25 тысяч.

Ведение бухгалтерии и аудит

Зачем? Чтобы сдавать отчеты в налоговую (а как иначе — деньги-то зарабатываются, значит налог платить надо) и в Минюст.

Еще 10 — 15 тысяч рублей раз в квартал. ежеквартально.

И ежегодный финансовый аудит от 30 до 150 тысяч рублей.

Штрафы, услуги юристов и ликвидация

Если будет нарушен закон о иноагентах, то заплатить придется

физлицу 10 — 50 тысяч рублей, должностному лицу

юрлицу — от 500 тысяч рублей и 1 миллион рублей при повторном нарушении.

Вероятнее всего, нужны будут услуги юриста — чтоб штрафы не получать, ежели что:

Юрист — от 20 тысяч в месяц.

Вот такая вот примерно бухгалтерия. И если даже поверхностно взглянуть в эти цифры, то зарождается сомнение в правильности первоначальных выводов о том, какие мотивы двигали журналистами и некоторыми представителями творческой интеллигенции, которые обращались президенту с просьбой закон об иноагентах не принимать.