Принятый Государственной Думой России закон "об иноагентах" обязал тех, кто за свою работу получает гонорар из-за рубежа — в равной мере это теперь относится и к СМИ, и к блогерам — регистрировать свой "особый статус". В противном случае, если "застукают", придется заплатить немаленький — от 10 тысяч до 5 млн рублей — штраф.
Однако, и добровольное признание себя "иноагентом", регистрация в соответствии с законом тоже, как оказалось, недешево. Смотрите сами.
Регистрация в Минюсте
Решив честно признать, откуда идут гонорары, физлицо, регистрируясь в Минюсте, попадет под закон о некоммерческих организациях (НКО). Поэтому:
Ведение бухгалтерии и аудит
Зачем? Чтобы сдавать отчеты в налоговую (а как иначе — деньги-то зарабатываются, значит налог платить надо) и в Минюст.
Штрафы, услуги юристов и ликвидация
Если будет нарушен закон о иноагентах, то заплатить придется
Вероятнее всего, нужны будут услуги юриста — чтоб штрафы не получать, ежели что:
Вот такая вот примерно бухгалтерия. И если даже поверхностно взглянуть в эти цифры, то зарождается сомнение в правильности первоначальных выводов о том, какие мотивы двигали журналистами и некоторыми представителями творческой интеллигенции, которые обращались президенту с просьбой закон об иноагентах не принимать.
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